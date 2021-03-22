بريطانيا تعلق على المبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الاثنين، إن بلاده ترحب بإعلان السعودية عن مبادرة تهدف لإنهاء الحرب في اليمن.

وكتب في تغريدة: "أرحب بإعلان المملكة العربية السعودية اليوم بشأن اليمن"، مضيفا أن "وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان".

وأكد راب أنه "يجب على الحوثيين الآن اتخاذ خطوات مماثلة نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".

I welcome today’s announcement by Saudi Arabia on Yemen. A nationwide ceasefire and action to ease humanitarian access restriction are essential. The Houthis must now match the steps toward peace and an end to the suffering of the Yemeni people — Dominic Raab (@DominicRaab) March 22, 2021

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلن في وقت سابق اليوم، أن المملكة طرحت مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأشار إلى أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة".

من جهتها، اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن المبادرة التي أعلنتها السعودية لإنهاء الحرب "لا تتضمن أي شيء جديد".

المصدر: RT