الحكيم يؤكد ضرورة التعاون بين بغداد والقاهرة في السياسة والاقتصاد

أكد ر ئيس تيار "الحكمة" في العراق، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، ضرورة التعاون بين بغداد والقاهرة في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم.

وتبادل الحكيم خلال استقباله السفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل، وجهات النظر حول القضايا الراهنة في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال رئيس تيار "الحكمة" وفقا للبيان، إن "مصر مهمة لجوارها العربي والإقليمي ومن الضروري أن تستعيد دورها في المنطقة".

إقرأ المزيد

ودعا الحكيم إلى حضور أكبر للشركات المصرية في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات الاقتصادية والعلمية وتطوير السياحة لكثرة المشتركات بين البلدين.

المصدر: RT