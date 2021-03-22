 
مباشر

الحكيم يؤكد ضرورة التعاون بين بغداد والقاهرة في السياسة والاقتصاد

أخبار العالم العربي

الحكيم يؤكد ضرورة التعاون بين بغداد والقاهرة في السياسة والاقتصاد
الحكيم خلال استقباله السفير المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0sn

أكد ر ئيس تيار "الحكمة" في العراق، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، ضرورة التعاون بين بغداد والقاهرة في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم.

وتبادل الحكيم خلال استقباله السفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل، وجهات النظر حول القضايا الراهنة في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال رئيس تيار "الحكمة" وفقا للبيان، إن "مصر مهمة لجوارها العربي والإقليمي ومن الضروري أن تستعيد دورها في المنطقة".

إقرأ المزيد
بغداد والقاهرة تبحثان تنفيذ مشروع أنبوب البصرة – عقبة النفطي
بغداد والقاهرة تبحثان تنفيذ مشروع أنبوب البصرة – عقبة النفطي

ودعا الحكيم إلى حضور أكبر للشركات المصرية في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات الاقتصادية والعلمية وتطوير السياحة لكثرة المشتركات بين البلدين.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا