محتجون يقطعون عددا من الطرق في العاصمة بيروت

أفاد مراسل RT في لبنان بأن محتجين قطعوا عددا من الطرق في العاصمة بيروت، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، رفضه للتشكيلة الحكومية التي قدمها له الرئيس ميشال عون.

وكان الحريري أعلن يوم الخميس الماضي، عقب اجتماعه بالرئيس عون، أن "الأولوية هي لتشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي".

وقال في مؤتمر صحفي أنه "يوجد تغيير الآن"، مؤكدا أنه بحث مع الرئيس كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولي.

المصدر: RT