مصر.. مقتل قيادي في تنظيم "داعش" بشمال سيناء في عملية نوعية خاصة

أفادت مصادر لـRT بأنه تم قتل قيادي في تنظيم "داعش" بشمال سيناء، في عملية خاصة لمقاتلي القبائل وتشكيلات خاصة من القوات المسلحة المصرية، مساء أمس الاحد.

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وقال بيان من اتحاد قبائل سيناء: "بتوفيق من الله و تمكينه، وفي عملية خاصة لمقاتلي القبائل وتشكيلات خاصة من القوات المسلحة المصرية وفي ليل يوم الأحد الموافق 21/03/2021 تم بحمد الله القضاء على قائد التكفيريين الإرهابيين، المدعو سليم سلمي سعيد محمود الحمادين".

وأضاف البيان، أن المقتول كان مسؤولا عن مقتل المئات من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة المصرية.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT