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الجيش المصري يعلن انطلاق تدريبات عسكرية بمشاركة أقوى أسلحته بالبحر المتوسط

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الجيش المصري يعلن انطلاق تدريبات عسكرية بمشاركة أقوى أسلحته بالبحر المتوسط
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أعلنت القوات المسلحة المصرية إنطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي "كليوباترا - 2021 "، الذي يستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

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ويشارك في التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات" من طراز ميسترال، والفرقاطة "سجم الفاتح" من طراز غوويند، ولنش الصواريخ "سليمان عزت"، وعدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام، وعدد من طائرات الهليكوبتر، وعناصر من قوات الصاعقة البحرية.

ويشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية "ميسترال"، وعناصر من الصاعقة البحرية الفرنسية.

ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي، وكذلك التدريب على تأمين خطوط الملاحة البحرية ضد التهديدات المختلفة، حيث يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة.

المصدر: RT

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