مستشار الخارجية الفلسطينية لـRT: المالكي عاد إلى فلسطين كأي مواطن وخضع للتفتيش من قبل الإسرائيليين

أكد مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية، أحمد الديك، بأن وزير الخارجية، رياض المالكي عاد للبلاد ولكن مع إلغاء تنسيق العبور أي أنه عاد كأي مواطن عادي وخضع للتفتيش من قبل الإسرائيليين.

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وأضاف الديك في تصريح لـRT بأن المالكي سحبت منه بطاقة عبور كبار الشخصيات "VIP" واستدعي طاقمه للتحقيق.

وكان المالكي أكد في حديث مع إذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاثنين، أن "الاحتلال أبلغ طواقم وزارة الخارجية على الحدود الأردنية الفلسطينية بعد التحقيق معهم بأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية خط أحمر وسيتم تنفيذ عقوبات في حال استمرار الوزارة في المضي قدما والتنسيق مع الجنائية الدولية".

وتابع أن "الاحتلال سحب منه بطاقة الشخصيات المهمة وألغى التنسيق لعودته إلى فلسطين عقب اجتماعاته في المحكمة الجنائية الدولية والبحث في تسريع الاجراءات للتحقيق في جرائم الاحتلال".

وقال المالكي إن بطاقة الـ"vip" الخاصة به "منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات ولم تجدد وهي للسفر في مهمات خارجية رسمية تمثل دولة فلسطين، موضحا أنه "رغم كل المعيقات إلا أن الاتصالات ستستمر مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف المالكي أن "اللقاء مع المدعية العامة للجنائية الدولية أكد على ضرورة التسريع في فتح التحقيق و نقل الملفات في الفترة الانتقالية للرئيس الجديد وأن يكون هناك خطوات عملية على الأرض للاستمرار عليها بدلا من دراسة الملفات من جديد من الفريق الجديد للمحكمة".

وبخصوص التحركات الدبلوماسية أكد المالكي أن "اجتماع مجلس الأمن في الـ25 من الشهر الجاري سيبحث في الحالة الفلسطينية وستطالب بعثة فلسطين بتنفيذ القرار 2334 الذي أدان الاستيطان"، مبينا أنه "سيتم عقد اجتماعات مع السفراء العرب والترويكا العربية في الولايات المتحدة والطلب منهم التواصل مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن للدفع لعقد مؤتمر دولي للسلام وإدانة جرائم الاحتلال".

المصدر: RT