الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو قطار الصعيد المثير للجدل وارتكاب فعل فاضح (صورة)

كشفت وزارة الداخلية في مصر، ملابسات الواقعة المنافية للآداب التي حدثت بقطار الصعيد، وتفاصيل الفيديو الصادم لشاب يرتكب فعلا فاضحا أمام فتيات بالقطار.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو في أحد المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه ببعض الحركات المنافية للآداب العامة بأحد قطارات الصعيد أمام بعض الفتيات، فقد تم إجراء التحريات وجمع المعلومات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المُشار إليه بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل بإحدى الجامعات مقيم بمحافظة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فقد حدثت الواقعة بقطار الصعيد وتحديدا الرحلة المتجهة من محافظة أسوان إلى القاهرة، حيث قام شاب في بداية الثلاثينيات من عمره، بفعل فاضح، ونظر إلى الفتاة التي تجلس أمامه وارتكب فعلا غير أخلاقي.

المصدر: الوطن