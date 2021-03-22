لبنان..مسؤول صحي يحذر من سلالات أكثر عدوى لكورونا في البلاد

حذر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، فراس أبيض، من سلالات أكثر عدوى لفيروس كورونا، سوف تؤدي إلى تدهور الوضع الصحي في لبنان بشكل أكبر مما هو عليه الآن.

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وقال فراس أبيض: "عداد فيروس كورونا آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان، وليس فقط في لبنان، وقد نتج هذا عن عدة أسباب، منها سلالات فيروسية جديدة أكثر عدوى، والتخفيف المبكر لإجراءات الاغلاق، وبطء عملية نشر اللقاح المضاد لهذا الفيروس"، لافتا إلى أن "ما يحدث في البرازيل جدير بالاهتمام، حيث أن نظام الرعاية الصحية هناك يكاد ينهار".

٥/١ عداد الكورونا آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان، وليس فقط في لبنان. وقد نتج هذا عن عدة اسباب، منها سلالات فيروسية جديدة أكثر عدوى، والتخفيف المبكر لاجراءات الاغلاق، وبطء عملية نشر اللقاح. ما يحدث في البرازيل جدير بالاهتمام، حيث أن نظام الرعاية الصحية هناك يكاد ينهار. pic.twitter.com/yjosWSm7f0 — Firass Abiad (@firassabiad) March 22, 2021

وأوضح شارحا عن "السلالة البرازيلية" المتحورة لفيروس كورونا: "تعتبر سلالة الفيروس البرازيلي P1 أكثر عدوى وضررًا من المتحورات الأخرى، ويمكن أن تتجنب هذه السلالة المناعة ضد الفيروس المكتسبة من خلال عدوى سابقة، أو لقاح ضد هذا الفيروس...في ماناوس (البرازيل)، أصيب 75% من السكان بفيروس كورونا في موجات سابقة، لكن المستشفيات الآن ممتلئة بسبب انتشار سلالة P1 الجديدة".

٥/٢ تعتبر سلالة الفيروس البرازيلي P1 أكثر عدوى وضررًا من المتحورات الاخرى. يمكن أن تتجنب هذه السلالة المناعة ضد الفيروس المكتسبة من خلال عدوى سابقة أو لقاح. في ماناوس، أصيب ٧٥ ٪ من السكان بفيروس الكورونا في موجات سابقة، لكن المستشفيات الآن ممتلئة بسبب انتشار سلالة P1 الجديدة. pic.twitter.com/a6E5deiJ3y — Firass Abiad (@firassabiad) March 22, 2021

وأكمل مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي محذرا: "هل ستنتشر هذه السلالة الجديدة إلى دول أخرى؟ لا مفر من هذا... في الأسبوع الماضي، سجل لبنان أكثر من 100 راكب مصاب بفيروس كورونا في رحلات وصلت إلى بيروت"، مشيرا إلى أن "تراخي القيود على الحدود موجود في بلدان أخرى أيضا، وأنه بدون المراقبة الجينية للفيروس عند المصابين، من الصعب معرفة السلالة التي تنتشر".

٥/٣ هل ستنتشر هذه السلالة الجديدة إلى دول أخرى؟ لا مفر من هذا.في الأسبوع الماضي، سجل لبنان اكثر من ١٠٠ راكب مصاب بالكورونا في رحلات وصلت الى بيروت. تراخي القيود على الحدود موجود في بلدان اخرى ايضا. بدون المراقبة الجينية للفيروس عند المصابين، من الصعب معرفة السلالة التي تنتشر. pic.twitter.com/LUkyMLqUIX — Firass Abiad (@firassabiad) March 22, 2021

وشدد فراس أبيض على أنه "في نفس الوقت الذي نخفف فيه الإجراءات، فإن المستشفيات تعاني، والمزيد من الأطباء والممرضين يغادرون، ويتم استيراد كميات أقل من المستلزمات الطبية بسبب نقص العملة الصعبة"، مؤكدا أن "سلالة أكثر عدوى لفيروس كورونا، سوف تؤدي إلى المزيد من المرضى، مما يمكن أن يثقل كاهل المستشفيات المزدحمة أصلا".

٥/٤ في نفس الوقت الذي نخفف فيه الاجراءات، فان المستشفيات تعاني. المزيد من الأطباء والممرضين يغادرون. ويتم استيراد كميات أقل من المستلزمات الطبية بسبب نقص العملة الصعبة. إن سلالة أكثر عدوى سوف تؤدي إلى المزيد من المرضى مما يمكن أن يثقل كاهل المستشفيات المزدحمة اصلا. pic.twitter.com/ZrHXOobPBo — Firass Abiad (@firassabiad) March 22, 2021

وأكمل: "مع تزامن كل الأزمات في لبنان، قد لا يتصدر فيروس كورونا اهتمام الجميع...هل يمكن تخفيف القيود وإبقاء الحدود مفتوحة وتجنب السلالة الجديدة وزيادة وتيرة التطعيم؟ قد يكون هذا صعب المنال...دعونا نأمل في الأفضل، لكن في نفس الوقت، علينا ان نواصل جهودنا وأخذ كل الاستعدادات اللازمة".

المصدر: RT