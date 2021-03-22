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لبنان..مسؤول صحي يحذر من سلالات أكثر عدوى لكورونا في البلاد

أخبار العالم العربي

لبنان..مسؤول صحي يحذر من سلالات أكثر عدوى لكورونا في البلاد
Reuters Emilie Madi
أعضاء طاقم طبي في وحدة العناية المركزة للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا في لبنان
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حذر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، فراس أبيض، من سلالات أكثر عدوى لفيروس كورونا، سوف تؤدي إلى تدهور الوضع الصحي في لبنان بشكل أكبر مما هو عليه الآن.

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وقال فراس أبيض: "عداد فيروس كورونا آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان، وليس فقط في لبنان، وقد نتج هذا عن عدة أسباب، منها سلالات فيروسية جديدة أكثر عدوى، والتخفيف المبكر لإجراءات الاغلاق، وبطء عملية نشر اللقاح المضاد لهذا الفيروس"، لافتا إلى أن "ما يحدث في البرازيل جدير بالاهتمام، حيث أن نظام الرعاية الصحية هناك يكاد ينهار".

وأوضح شارحا عن "السلالة البرازيلية" المتحورة لفيروس كورونا: "تعتبر سلالة الفيروس البرازيلي P1 أكثر عدوى وضررًا من المتحورات الأخرى، ويمكن أن تتجنب هذه السلالة المناعة ضد الفيروس المكتسبة من خلال عدوى سابقة، أو لقاح ضد هذا الفيروس...في ماناوس (البرازيل)، أصيب 75% من السكان بفيروس كورونا في موجات سابقة، لكن المستشفيات الآن ممتلئة بسبب انتشار سلالة P1 الجديدة".

وأكمل مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي محذرا: "هل ستنتشر هذه السلالة الجديدة إلى دول أخرى؟ لا مفر من هذا... في الأسبوع الماضي، سجل لبنان أكثر من 100 راكب مصاب بفيروس كورونا في رحلات وصلت إلى بيروت"، مشيرا إلى أن "تراخي القيود على الحدود موجود في بلدان أخرى أيضا، وأنه بدون المراقبة الجينية للفيروس عند المصابين، من الصعب معرفة السلالة التي تنتشر".

وشدد فراس أبيض على أنه "في نفس الوقت الذي نخفف فيه الإجراءات، فإن المستشفيات تعاني، والمزيد من الأطباء والممرضين يغادرون، ويتم استيراد كميات أقل من المستلزمات الطبية بسبب نقص العملة الصعبة"، مؤكدا أن "سلالة أكثر عدوى لفيروس كورونا، سوف تؤدي إلى المزيد من المرضى، مما يمكن أن يثقل كاهل المستشفيات المزدحمة أصلا".

وأكمل: "مع تزامن كل الأزمات في لبنان، قد لا يتصدر فيروس كورونا اهتمام الجميع...هل يمكن تخفيف القيود وإبقاء الحدود مفتوحة وتجنب السلالة الجديدة وزيادة وتيرة التطعيم؟ قد يكون هذا صعب المنال...دعونا نأمل في الأفضل، لكن في نفس الوقت، علينا ان نواصل جهودنا وأخذ كل الاستعدادات اللازمة".

المصدر: RT

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