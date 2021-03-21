تركيا تطالب روسيا بالتدخل لوقف "هجمات الجيش السوري" على إدلب

طالبت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، السلطات الروسية بالتدخل لوقف ما وصفته بـ"هجمات الجيش السوري" على مدينة إدلب.

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وقالت الوزارة في بيان إن القوات الحكومية السورية "التي استهدفت في وقت سابق مستشفى في منطقة الأتارب، تضرب الآن تجمعات سكنية في قرية قاح بمنقطة خفض التصعيد في إدلب، فضلا عن استهداف بالصواريخ لموقف شاحنات ومقطورات بالقرب من سرمدا. وفي حين نفقت العديد من حيوانات في قرية قاح، أصيب 7 مدنيين في موقف الشاحنات والمقطورات".

وأضافت: "لقد أحيل بيان في هذا الشأن إلى الجانب الروسي من أجل الوقف الفوري للهجمات، كما تم تنبيه قواتنا، وتجري حاليا متابعة التطورات".

2⃣ A statement was forwarded to the Russian Federation side for the immediate cessation of the attacks.



Our troops have been alerted. Developments are being followed. pic.twitter.com/f4pQR9xO7j — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2021

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق يوم الأحد عن مقتل وإصابة نحو 15 شخصا بقصف قيل إنه لـ"قوات تساندها دمشق" استهدف مستشفى في إدلب بشمال سوريا.

المصدر: RT