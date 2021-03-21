كابل: لا نرفض فكرة تقاسم الصلاحيات مع "طالبان"

أعلن رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، اليوم الأحد، أن حكومة بلاده لا ترفض فكرة تقاسم الصلاحيات بينها وبين حركة "طالبان".

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وقال عبد الله لوكالة "تاس" الروسية في تعليقه على فكرة تقاسم الصلاحيات المطروحة على كابل الرسمية من قبل الولايات المتحدة: "فيما يتعلق بعين فكرة تقاسم الصلاحيات قبل إجراء الانتخابات فقلنا للأمريكيين أن بإمكاننا أن نناقش هذا الموضوع مع طالبان".

وأشار رئيس مجلس المصالحة إلى أن المقترحات الأمريكية لا تخلو من نقاط "صعبة جدا"، مضيفا: "لقد أجبنا على المقترحات، وإن لم يكن جوابنا في شكل مكتوب، فقد عقدنا اجتماعا للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية وقررنا خلاله أننا لا نعترض على تقاسم الصلاحيات. أما رؤيتنا لكيفية الحفاظ على الدستور وسبل تعزيز المؤسسات ومنع انهيارها، فقد استعرضناها (للجانب الأمريكي)".

وذكر رئيس المجلس أن الولايات المتحدة لم تطرح خطة تسوية محددة، بل عددا من الأفكار بإمكان كل طرف أن يدرسها، موضحا: بإمكان كلا الطرفين الاعتماد على هذه الأفكار إذا اتفقا عليها. لكن المبدأ العام هو ضرورة تعجيل عملية السلام".

ولفت عبد الله عبد الله إلى أن المقترحات الأمريكية تحتوي على بنود "قوية" مثل وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات وحقوق المرأة والتعددية في المجتمع. وأضاف: "لقد أجبنا بتحديد ما نعتبره نقاطا ضعيفة وقوية في هذه المقترحات"، مشيرا إلى أن "طالبان" لم تجب بعد على هذه المقترحات.

وفي وقت سابق عرضت الولايات المتحدة على كابل و"طالبان" خطة جديدة لها لتسوية النزاع في أفغانستان، تقتضي بتشكيل حكومة انتقالية بمشاركة ممثلي حركة "طالبان".

وفي تصريحات لـ "تاس" يوم الجمعة الماضي قال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في العاصمة القطرية الدوحة، محمد سهيل شاهين، إن "طالبان" لم ترفض الخطة الأمريكية وإن الحركة لا تزال تدرسها.

المصدر: تاس