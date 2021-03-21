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شاهد.. رد فعل السيسي بعد تلقيه رسالة مؤثرة من طفلة!

أخبار العالم العربي

شاهد.. رد فعل السيسي بعد تلقيه رسالة مؤثرة من طفلة!
السيسي يتلقى رسالة مؤثرة من طفلة
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توجهت الطفلة مايا، برسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلة: "أنا بحب حضرتك أوي، وكان نفسي أشوفك من زمان، شكرا على كل حاجة، متطمنة على مستقبلي ومستقبل مصر".

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من جهته تفاعل السيسي، خلال كلمة بمناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، مع رسالة الطفلة، وصعد على خشبة المسرح لتسلم رسالتها.

ويشهد السيسي وقرينته، اليوم الأحد، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021، بمناسبة عيد الأم، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وحضر الاحتفال حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

المصدر: الشروق

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