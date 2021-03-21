قطر وموريتانيا تبحثان استئناف العلاقات الدبلوماسية

بحثت قطر وموريتانيا، اليوم الأحد، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين.

إقرأ المزيد

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، عبر حسابها على "توتير"، إن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى لقاء في الدوحة مع نظيره الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأضافت الوكالة أن اللقاء "شهد استعراض علاقات التعاون الثنائي واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين"، دون تفاصيل عن مدة زيارة الوزير الموريتاني لقطر وبرنامجها.

وقطعت موريتانيا علاقاتها الدبلوماسية مع قطر سنة 2017 في بداية الأزمة الخليجية.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية