شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع التحرش بامرأة في شوارع جدة

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، حقيقة مقطع الفيديو المتداول للمتحرش بامرأة أمام أحد المحال التجارية.

إقرأ المزيد

وقالت شرطة مكة، إن المقطع المتداول يعود لقضية سابقة باشرتها الجهات الأمنية بمحافظة جدة بتاريخ 25 يونيو 2020.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تمكنت في حينه من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

وأثار فيديو متداول لشخص يحاول التحرش بامرأة أمام مركز تجاري في مدينة جدة السعودية غضبا عارما في المملكة مؤخرا، حيث دعا نشطاء إلى القبض على الشاب ومعاقبته.

ويظهر الفيديو شابا وهو يسير بين السيارات نحو امرأة منقبة، ويحاول التحرش بها ومضايقتها، ثم يهم بمغادرة المكان بعد نقاش بينه وبينها.

وينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، الذي بدأ العمل به في عام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين.

#المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي



بالسابق شاهدنا حالات تحرش واليوم نشاهد حالة جديدة ضحيتها أمرأة مسنة!؟

عشان نتخلص من الكلاب البشريه يجب أن يكون هناك قانون رادع للمتحرشين ليكونوا عبره وعظة لغيرهم

وعقاب صارم لكل من يبرر التحرش لأي سبب حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوه للمتحرشين pic.twitter.com/wF1rrJIpAs — محمد بن عبدالله🇸🇦 (@mhommad_1984) March 20, 2021

المصدر:RT