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منظمة فرنسية تعلن إنقاذ أكثر من مئة مهاجر قبالة سواحل ليبيا

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منظمة فرنسية تعلن إنقاذ أكثر من مئة مهاجر قبالة سواحل ليبيا
Reuters Yannis Behrakis
المهاجرون عبر البحر
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أعلنت منظمة "إس أو إس المتوسط" الفرنسية غير الحكومية، عن قيام فريق سفينة "أوشن فايكينغ" التابع لها بإنقاذ 106 أشخاص بينهم قصّر، قبالة سواحل ليبيا في مهمته الثانية لفصل الشتاء.

ولفتت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن "عملية الإنقاذ جرت صباح السبت على مسافة 34 ميلا بحريا (63 كلم) من السواحل الليبية وشملت قاربا مطاطيا منكوبا".

وأشارت إلى أنه "تم إنقاذ 31 رجلا وثماني نساء و67 قاصرا 51 منهم غير مرافقين".

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ولفتت المنظمة إلى أنها "أنقذت الخميس الماضي 10 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال ورضيع يعاني من الجفاف، وقد أصبحوا بمنأى عن الخطر".

المصدر: "فرانس24"

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