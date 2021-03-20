ولي العهد الأردني يعزي أهالي المتوفين بحادثة مستشفى السلط (صور)

قدم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تعازيه إلى أهالي المتوفين في مستشفى السلط الحكومي بسبب حادثة انقطاع الأوكسيجين.

وعبر أهالي الضحايا عن شكرهم على زيارة ولي العهد وقيامه بواجب التعزية، مؤكدين أن "هذه الزيارة ليست بغريبة على الهاشميين".

زار الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهالي المتوفين في مستشفى السلط.

وعبر أهالي الضحايا عن شكرهم على زيارته وقيامه بواجب التعزية، مؤكدين أن هذه الزيارة ليست بغريبة على الهاشميين.

وكانت حادثة مستشفى السلط الجديد يوم السبت الماضي شهدت وفاة 7 مرضى بانقطاع الأكسجين. pic.twitter.com/IRpzMpipM9 — Urdoni أردني (@Urdoni) March 20, 2021

وتسبب نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط الأسبوع الماضي بالأردن بوفاة 7 أشخاص كانوا يخضعون فيه للعلاج من كورونا.

وصدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، وتعيين وزير الداخلية مازن عبد الله الفراية للقيام بمهام وزير الصحة بالإضافة إلى مهام منصبه.

المصدر: "عمون"