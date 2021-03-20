"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الجزائري يقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية

قرر حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الجزائري عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 12 يونيو.

وتم الإعلان عن القرار خلال جلسة المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، وفق ما نقلته صحيفة "ليبرتي".

وقال رئيس الحزب محسن بلعباس إن "الرغبة في إعادة بناء الدولة والمجتمع اليوم على أنقاض النظام القديم لا يمكن أن تحظى بتأييد المواطن ولا يمكن أن تكون مرادفة لجزائر جديدة".

كما أعلن بلعباس انسحابه من قيادة الحزب وعدم ترشحه خلال المؤتمر السادس القادم، مؤكدا أن ذلك يأتي "من أجل تعزيز استقلالية قرارنا، وعلينا أن نفكر أيضا في التحسينات التي يجب إدخالها في مشروعنا، مع مراعاة الواقع المستجد في بلدنا وفي محيطه".

يذكر أن "حزب العمال" كان أول حزب من المعارضة يقرر عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

المصدر: RT + "ليبرتي" + "الشروق"