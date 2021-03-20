في وضح النهار.. واقعة تحرش بامرأة في جدة تفجر غضبا في السعودية! (فيديو)

أثار فيديو متداول لشخص يحاول التحرش بامرأة أمام مركز تجاري في مدينة جدة السعودية غضبا عارما في المملكة.

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ويظهر الفيديو شابا وهو يسير بين السيارات نحو امرأة منقبة، ويحاول التحرش بها ومضايقتها، ثم يهم بمغادرة المكان بعد نقاش بينه وبينها.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسما باسم #المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي، الشخص الذي قيل إنه ظهر في الفيديو وأقدم على الفعل المشين، داعين السلطات الأمنية لسرعة القبض عليه ومحاسبته حتى يكون عبرة لغيره.

وهذه ليست الحادثة الأولى أو الوحيدة التي تشهدها شوارع المملكة وتثير سخط المواطنين، فمن فترة قريبة ألقت شرطة منطقة الشرقية القبض على صاحب فيديو متداول يظهر تحرشه بفتيات.

كما سارعت النيابة العامة السعودية للتحقيق في واقعة أخرى ضجت بها مواقع التواصل في المملكة لاعتداء شاب بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن.

وينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، الذي بدأ العمل به في عام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين.

#المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي



بالسابق شاهدنا حالات تحرش واليوم نشاهد حالة جديدة ضحيتها أمرأة مسنة!؟

عشان نتخلص من الكلاب البشريه يجب أن يكون هناك قانون رادع للمتحرشين ليكونوا عبره وعظة لغيرهم

وعقاب صارم لكل من يبرر التحرش لأي سبب حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوه للمتحرشين pic.twitter.com/wF1rrJIpAs — محمد بن عبدالله🇸🇦 (@mhommad_1984) March 20, 2021

متستره وعبايتها سودا وفاضيه ومتنقبه وماشيه حالها حال نفسها وش عذركم للمتحرشين هالمره؟؟؟؟

المتحرش قذر واللي يبرر التحرش اقذر منه لانه مشروع متحرش هذا اذا ماكان زيه بس ماانفضح

#المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي — ⚢ (@iVll9_) March 20, 2021

أي شخص أياً كان ثقافته أو دينه أو لونه يعطي أي مبرر للتحرش بدعوي ما ترتديه المرأة هو شخص مريض ومشارك في الفعل وعلينا جميعاً معاملته معاملة المتحرش ذاته#المتحرش_محمد_عمر_الزعاقيpic.twitter.com/AwDBF90bHl — يائيل 'ۦ🇺🇸 (@dfvcc20) March 20, 2021

المصدر: RT