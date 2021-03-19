الأنفاق المصرية: قطار "العلمين- العين السخنة" سيقصر زمن التنقل بين المدينتين إلى 3 ساعات فقط

قالت الهيئة القومية المصرية للأنفاق، إنها تعمل على قدم وساق لإنهاء أعمال قطار "العلمين- العين السخنة"، موضحة أن القطار سيقطع المسافة بين المدينتين في 3 ساعات فقط.

وحسب عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تسلمت الشركات القائمة على تنفيذ المشروع أعمال المحطات، فتم البدء بمحطة "المدينة الرياضية".

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وأضاف أن "الهيئة تسعي لإنهاء الأعمال الخاصة بالقطار لما يمثله من أهمية كبري، فهو محور تنموي جديد له مردود اجتماعي واقتصادي، فهو أول قطار سيربط البحر الأحمر في السخنة بالمتوسط في مدينة العلمين في 3 ساعات فقط بعدما كانت تبلغ نحو 8 ساعات".

ويمتد القطار السريع من العين السخنة حتى مدينة العلمين، ويبلغ طول المشروع 498 كم، ويربط العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية، وهدفه نقل الركاب وآخر لنقل البضائع، حيث تصل سرعته إلى 250 كم في الساعة.

المصدر: RT