الإمارات تدين هجوم الحوثيين على السعودية وتعتبره "تصعيدا خطيرا"

دانت الإمارات واستنكرت "هجوم الحوثيين واستهدافهم مصفاة لتكرير البترول في السعودية عبر طائرات مفخخة"، يوم الجمعة، معتبرة أن استمرار هذه الهجمات بالآونة الأخيرة يعد "تصعيدا خطيرا".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن "دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة ويهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين".

وأشارت إلى أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية"، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكد البيان أن "أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت استهداف شركة "أرامكو" في الرياض، اليوم الجمعة، بست طائرات مسيرة.

المصدر: "البيان"