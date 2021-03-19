قيادي حوثي يدعو التحالف العربي لوقف إطلاق النار والإفراج عن سفن محتجزة

دعا محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" اليمنية، دول التحالف العربي إلى "وقف شامل لإطلاق النار" والإفراج عن سفن محتجزة خلال يومين.

وقال في تغريدة: "ندعو دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه إلى وقف لإطلاق النار الشامل في عموم الجمهورية اليمنية والحدود وفك الحصار، على أن تكون أول خطوات فك الحصار إدخال جميع السفن المحتجزة خلال الـ48 ساعة القادمة، إذا كانت لديهم جدية في السلام وإيقاف المأساة الإنسانية".

ندعو دول العدوان الامريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه إلى وقف لإطلاق النار الشامل في عموم الجمهوريةاليمنية و الحدود

وفك الحصار

على أن تكون اول خطوات فك الحصار إدخال جميع السفن المحتجزة خلال الثمانيةوالأربعين الساعةالقادمة

إذالديهم جدية في السلام وإيقاف المأساة الإنسانية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 19, 2021

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت اليوم عن استهداف قاعدة الملك خالد في مدينة خميس مشيط السعودية بطائرتين مسيرتين.

كما أكدت في وقت سابق من اليوم استهداف شركة "أرامكو" في الرياض بست طائرات مسيرة.

المصدر: RT