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قيادي حوثي يدعو التحالف العربي لوقف إطلاق النار والإفراج عن سفن محتجزة

أخبار العالم العربي

قيادي حوثي يدعو التحالف العربي لوقف إطلاق النار والإفراج عن سفن محتجزة
Reuters KA/ems
محمد علي الحوثي
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دعا محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" اليمنية، دول التحالف العربي إلى "وقف شامل لإطلاق النار" والإفراج عن سفن محتجزة خلال يومين.

وقال في تغريدة: "ندعو دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه إلى وقف لإطلاق النار الشامل في عموم الجمهورية اليمنية والحدود وفك الحصار، على أن تكون أول خطوات فك الحصار إدخال جميع السفن المحتجزة خلال الـ48 ساعة القادمة، إذا كانت لديهم جدية في السلام وإيقاف المأساة الإنسانية".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت اليوم عن استهداف قاعدة الملك خالد في مدينة خميس مشيط السعودية بطائرتين مسيرتين.

كما أكدت في وقت سابق من اليوم استهداف شركة "أرامكو" في الرياض بست طائرات مسيرة.

المصدر: RT

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