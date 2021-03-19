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الجامعة العربية تدين استهداف منشأة "ارامكو" بالرياض من قبل "الحوثيين"

أخبار العالم العربي

الجامعة العربية تدين استهداف منشأة
صورة أرشيفية
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دان مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هجوم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن على منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض بواسطة طائرات مسيرة.

وأكد المصدر في بيان، أن "الهجوم يُشير بوضوح إلى أجندة جماعة الحوثي وداعميها، التي لا تستهدف السعودية وحدها، وإنما تسعى لتهديد إمدادات الطاقة الذي يعد ركنا أساسيا في استقرار الاقتصاد العالمي، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل ضغوط أكبر على الحوثيين ومن يقف وراءهم لوقف هذه الهجمات التي تسعى لإشعال الموقف وقطع الطريق على أية محاولة جادة للحل السلمي".

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وأعلنت جماعة أنصار الله استهداف شركة "أرامكو" في الرياض، اليوم الجمعة، بست طائرات مسيرة.

المصدر: RT

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