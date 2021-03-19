 
مباشر
عاجل
ظريف ردا على ماكرون: الاتفاق النووي حي بفضل تحلي إيران بروح المسؤولية

الرياض والخرطوم تنفذان مناورات بحرية مشتركة الأسبوع المقبل

أخبار العالم العربي

الرياض والخرطوم تنفذان مناورات بحرية مشتركة الأسبوع المقبل
Reuters Faisal Al Nasser
سفن حربية للقوات السعودية (أرشيف).
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q064

أعلنت الرياض أن القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها السودانية ستنفذ الأسبوع المقبل مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "الفلك 4" في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.

وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، اليوم الجمعة، أن القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة في الأسطول الغربي أنهت استعداداتها للمناورات.

وأضافت الوكالة أن وحدات القوات البحرية السودانية المشاركة في التمرين وصلت أمس إلى قاعدة الملك فيصل البحرية وكان في استقبالها عدد من ضباط الأسطول الغربي.

وأوضحت أن التمرين سيجري بمشاركة مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

ونفذت البحرية السعودية ونظيرتها السودانية أول تمرين مشترك من هذا النوع في العام 2013 بعنوان "الفلك 1" في ميناء بورتسودان بالسودان.

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا