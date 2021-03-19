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وزير الصحة السعودي يبوح بقصة مؤلمة حول وفاة شخص بسبب شائعات لقاح كورونا

أخبار العالم العربي

وزير الصحة السعودي يبوح بقصة مؤلمة حول وفاة شخص بسبب شائعات لقاح كورونا
Reuters
أرشيف
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كشف وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، عن قصة مؤلمة مرت به بسبب فيروس كورونا.

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وقال الوزير: "مرت بي قصة آلمتني كثيرا، لشخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفيروس".

وأضاف: "تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، ومازلت أحاول جهدي.. لكل فرد". وتابع: "أرجوك من القلب خذ الخطوة خذ اللقاح".

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة منذ حلول الجائحة إلى 384271 إصابة مؤكدة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 263 حالة تعافي جديدة من الوباء، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 373864 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة من جراء الفيروس إلى 6596 حالة وفاة.

المصدر: صحيفة عاجل

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