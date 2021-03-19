مصر.. القبض على رجل أعمال هرب من أحكام بالسجن لمدة قرن و20 سنة

تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على أحد رجال الأعمال الهاربين من أحكام بالسجن تصل مدتها إلى 120 سنة، أي قرن و20 عاما.

إقرأ المزيد

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "صاحب شركة مقاولات"، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، محكوم عليه في 88 حكم حبس جزئى ومستأنف بتهم "تبديد أموال، شيكات، نصب" بإجمالى حبس بلغ 119 سنة و6 أشهر.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: المصري اليوم