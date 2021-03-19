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مقتل مواطن فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي في شرق نابلس

أخبار العالم العربي

مقتل مواطن فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي في شرق نابلس
Reuters
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توفي مواطن فلسطيني جراء إصابته بالرصاص في رأسه، خلال قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بقرية بيت دجن، في شرق مدينة نابلس.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"وفا"، أن المواطن عاطف يوسف حنايشة (45 عاما) نقل إلى مستشفى رفيديا، بمدينة نابلس، وهو يعاني من إصابة بالغة الخطورة بالرأس، حيث ما لبث أن أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته".

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في قرية بيت دجن، سليم أبو جيش لـ"وفا"، إن "جنود الاحتلال استهدفوا المشاركين في المسيرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان، استهدفوهم بالرصاص الحي، ما أدى لإصابة المواطن حنايشة في رأسه".

المصدر: "وفا"

 

 

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