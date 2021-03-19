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للمرة الثانية خلال شهر.. العثور على ملايين الليرات المزورة من العملة السورية الجديدة

أخبار العالم العربي

للمرة الثانية خلال شهر.. العثور على ملايين الليرات المزورة من العملة السورية الجديدة
RT
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أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على شخص يروج عملة مزورة معظمها من فئة 5 آلاف الجديدة في حالة هي الثانية خلال الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن فرع الأمن الجنائي في حماة تلقى معلومات حول وجود مبالغ مالية مزورة داخل منزل في قرية دير شميل، وقال إنه تحرى المنزل وقبض على المتهم بترويج العملة، بعدما عثر على 23 قطعة نقدية مزورة من فئة الدولار الأمريكي.

كما عثر على نحو 4 ملايين ليرة (3.985 ملايين) مزورة، جميعها من فئة العملة النقدية الجديدة من فئة 5 آلاف ليرة.

توقيف شخص في حماة يقوم بترويج العملة المزورة ومصادرة مبالغ مالية ووثائق مزورة من منزله بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن...

تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية السورية‏ في الجمعة، ١٩ مارس ٢٠٢١

كذلك عثر على مبلغ 5 ملايين و50 ألف ليرة من فئة الألفي ليرة.

وإضافة إلى المبالغ المزورة عثر على شهادة جامعية مزورة باسم المتهم صادرة عن الجامعة اللبنانية الأمريكية.

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سوريا.. ضبط أول حالة تزوير لعملة الـ 5000 ليرة الجديدة بريف دمشق

وسبق للوزارة أن أعلنت في 3 من الشهر الجاري القبض على شبكة لترويج مخدرات وتزوير العملة الجديدة من فئة 5000 ليرة سورية، في السيدة زينب بريف دمشق.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة، ليتم تداولها بدءا من تاريخ 24/01/2021، وأشار وقتها أن الفئة الجديدة تتمتع بمزايا أمنية عالية تحملها تلك الفئة لحمايتها من التزوير.

 

المصدر: RT

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