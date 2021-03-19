 
مباشر

روحاني يرد على الأمير تميم بخصوص "الحوار الجماعي" لأمن المنطقة

أخبار العالم العربي

روحاني يرد على الأمير تميم بخصوص
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q01c

سلم السفير الإيراني في قطر رسالة جوابية من الرئيس حسن روحاني إلى أمير قطر، تميم بن حمد، حول إطلاق الحوار الجماعي لقيام منطقة خليجية آمنة وقوية.

وقال السفير الإيراني في تغريدة على موقعه في "تويتر": "اليوم سلمت المسؤولين في الخارجية القطرية الرسالة الجوابية من فخامة الرئيس روحاني ردا على رسالة سمو الأمير الشيخ تمیم، التي نقلها إلى طهران معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال زيارته الأخيرة. البلدان يسعيان إلى إطلاق الحوار الجماعي لإيجاد منطقة قوية وآمنة على أسس التفاهم والتعاون".

 

إقرأ المزيد
أمير قطر يبعث رسالة للرئيس الإيراني
أمير قطر يبعث رسالة للرئيس الإيراني

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا