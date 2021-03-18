تركيا تعلن شن هجوم على الوحدات الكردية شمال سوريا ردا على حادث سقوط صواريخ على كيليس

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها شنت هجوما على مواقع المسلحين الأكراد شمال سوريا ردا على حادث سقوط صواريخ على كيليس، مشيرة إلى أنها أخطرت روسيا بوقف النار عقب التصعيد.

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وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم الخميس عبر "تويتر"، إن صواريخ انطلقت من داخل سوريا سقطت على منطقة خالية في كيليس، مضيفة: "الحادث لم يؤد إلى سقوط إصابات بين مواطنينا، لم تقع أي أضرار أو خسائر".

وقالت الوزارة إنها وجهت إخطارا إلى روسيا لوقف إطلاق النار عقب هذا التصعيد، مفيدة بأن قواتها شنت فورا ضربات على أهداف محددة تابع للمسلحين.

وشددت وزارة الدفاع التركية على أن قواتها بالمنطقة في حالة التأهب وتتابع عن كثب تطورات الأحداث.

ويأتي هذا الهجوم بعد سقوط عدة صواريخ أطلقت من أراضي سوريا على مدينة كيليس جنوب تركيا في حادث لم يسفر، حسب التقارير الأولية، عن سقوط أي قتلى أو جرحى، فيما ذكرت وكالة "الأناضول" الحكومية أن العملية نفذت من داخل مناطق سيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

وتخضع معظم أراضي شمال محافظة حلب لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها نتيجة عمليات عسكرية شنتها تركيا منذ عام 2016، قالت إنها ضد تنظيم "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية.

المصدر: RT + وكالات