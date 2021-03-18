الحكومة اليمنية تدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات

عبرت الحكومة اليمنية عن إدانتها واستنكارها بـ"أشد العبارات" لمحاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي، اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن.

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وأكدت الحكومة في بيان، أن "كل المحاولات الإجرامية لاستهداف الحكومة وأعضائها لن تثنيها عن القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة والعمل من أجل خدمة المواطنين ولن تستسلم لكل العراقيل الموضوعة أمامها".

واعتبر البيان العملية "ضمن المحاولات المستميتة من بعض الأطراف التي تسعى إلى عرقلة التوافق واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشتى الطرق والأساليب".

وأوضح البيان، أن "رئيس الوزراء معين عبدالملك أصدر توجيهات فورية إلى الأجهزة المختصة بإجراء تحقيقات عاجلة للكشف عن ملابسات محاولة الاغتيال التي استهدفت الوزير الوالي، وملاحقة المتورطين ومعاقبتهم" مؤكدا أن "الحكومة وبتعاون الجميع لن تألو جهدا في العمل على تعزيز الاستقرار ولن تثنيها مثل هذه المحاولات الإرهابية عن أداء دورها".

وتابع البيان: "إذ نطمأن المواطنين على سلامة وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي، وعدم إصابته بأي أذى في هذه المحاولة الإجرامية، فإن الحكومة تؤكد أنها ستبقى ثابتة في مواجهة الأعمال الإجرامية والتخريبية وستبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الاستقرار وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها".

وأفاد مراسلنا في وقت سابق من اليوم الخميس، بنجاة الدكتور عبد الناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية عن تيار المجلس الانتقالي بحكومة المناصفة، من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في عدن.

وأضاف المراسل أن عبوة ناسفة استهدفت الموكب بمنطقة العريش بشرق العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

المصدر: RT + موقع رئاسة الوزراء اليمنية