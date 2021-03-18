مبعوث قطر لمؤتمر موسكو حول أفغانستان لـRT: نسعى لتعزيز مسار الدوحة من خلال مؤتمر موسكو

قال مبعوث وزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة لتسوية المنازعات، مطلق بن ماجد القحطاني، إن الهدف من مؤتمر موسكو حول أفغانستان هو تعزيز مسار الدوحة والمفاوضات الجارية فيها.

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وأضاف القحطاني في لقاء مع RT "أن روسيا دولة صديقة لقطر، ونحن في تشاور مستمر مع زملائنا الروس، والهدف من اجتماع موسكو هو تعزيز مسار الدوحة والمفاوضات الجارية هناك حول أفغانستان".

وتابع: "نتمنى إن شاء الله أن نخرج بمفاجآت، يكون الهدف منها دعم هذا المسار وخلق نوع من الزخم ونوع من الدعم لمسار الدوحة، وفي نهاية الأمر نتمنى أن يكون هناك خفض في التصعيد يؤدي إلى حل سلمي للأزمة في أفغانستان".

وأشار القحطاني إلى أن "الصراع في أفغانستان طويل ومعقد، ولكن هناك اتفاق الدوحة والمفاوضات الجارية في موسكو الآن كلها على أساس اتفاق الدوحة، ومن هناك نقول أن اتفاق الدوحة هو الفيصل في هذه الأمور، ولكن قد تكون هناك بعض الصعوبات والتحديات العملية التي قد تجعل من السهل أن يكون الانسحاب الأمريكي في موعده، ولكن في نهاية الأمر هذه المسألة تخص الطرفين ويحكمها اتفاق الدوحة، وأهم شيء أن يكون هناك انسحاب مسؤول، وهذا الانسحاب لا يشكل خللا أو فجوة أو نوعا من عدم الاستقرار في أفغانستان، ولكن هذه مسألة لا يزال يتم التفاوض عليها بين الطرفين، ولابد أن يكون هناك خفض من التصعيد لكي يتمكن الفرقاء الأفغان من التوصل إلى اتفاق بينهم".

وقال القحطاني: إن من أسباب الإرهاب والتطرف هو الحروب والصراعات، وفي تصوري إن تم إيجاد حل لهذا الصراع الدائر في إفغانستان اعتقد أنه سيعالج سبب من الأسباب الرئيسية للإرهاب والتطرف، وهي الحروب والصراعات، وأتمنى حل هذا الصراع وحل هذه الحرب وتسويته بين الفرقاء الأفغان ويكون هناك سلام دائم ووقف دائم لإطلاق النار، وهذا سيساهم في معالجة ظاهرة الإرهاب في أفغانستان.

المصدر:RT