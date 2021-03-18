مسؤول عراقي لـRT: ثمانية آلاف بلاغ عن مغيبين خلال أربع سنوات

كشف علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق (مؤسسة وطنية)، اليوم الخميس، عن ثمانية آلاف بلاغ عن حالات اختفاء قسري للمواطنين في العراق خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وقال لـRT، إن "المفوضية استلمت منذ نهاية عام 2017 ثمانية آلاف بلاغ عن أشخاص فقدوا أو أخفيوا أو غيبوا، وتمكنت المفوضية من معرفة مصير 250 منهم فقط".

وأضاف أن "هؤلاء الـ250 كانوا معتقلين لدى القوات الأمنية وفق أوامر قبض رسمية، لكنهم لم يكونوا على تواصل مع ذويهم، لذلك جهلوا مصيرهم قبل فترة الإبلاغ".

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وأشار البياتي إلى أن "الاتهامات توجه في البلاغات إلى القوات الأمنية العراقية، وكذلك تنظيم داعش، وهناك من لا يتهم، وانما فقط يبلغ عن الفقدان".

وتابع عضو مفوضية حقوق الإنسان، أن "بعض الذين بلغ عنهم توفيوا في السجون".

المصدر: RT