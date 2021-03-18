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تداول صور للعاهل السعودي الملك سلمان يثير تفاعلا في المملكة (صور)

أخبار العالم العربي

تداول صور للعاهل السعودي الملك سلمان يثير تفاعلا في المملكة (صور)
Reuters
الملك سلمان بن عبدالعزيز
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تداول نشطاء صور حديثة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع بعض الأمراء.

وحظیت الصور بتداول وإعجاب واسعین بین مستخدمي وسائل التواصل وخاصة "تويتر".

وتظھر الصور الملك وھو يقف بجوار سیارة بجانب الأمیر فیصل بن سعود، وفي صورة أخرى ظھر مع الأمیر سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وجمعت صورة أخرى العاهل السعودي بحسام بن سعود بن عبد العزيز.

تداول صور للعاهل السعودي الملك سلمان يثير تفاعلا في المملكة (صور)

المصدر: RT

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