مسؤول أردني: لن نصل إلى ذروة الموجة الثانية من كورونا قبل نهاية الشهر

قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي في الأردن سعد الخرابشة "إننا لن نصل إلى ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا قبل نهاية شهر مارس الحالي"، مؤكدا أن الوضع مقلق.

وأوضح الخرابشة أن "ما يقلق لجنة تقييم الوضع الوبائي هو الضغط الزائد على الأسرة في المستشفيات"، داعيا وزارة الصحة إلى "التوقف عن الفحص العشوائي لكورونا والاكتفاء في المرحلة القادمة بفحص المخالطين فقط".

وأشار الى أن اللجنة أكدت ضرورة تواجد طبيب مختص باطني أو صدرية مناوب في المستشفيات.

المصدر: "خبرني"