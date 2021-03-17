مصر.. أحكام بالمؤبد والمشدد لـ271 مدانا بـ"حسم 2 ولواء الثورة"

أصدرت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية اليوم الأربعاء أحكامها في القضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بـ"حسم 2 ولواء الثورة".

وتضمنت الأحكام الصادرة السجن المؤبد والمشدد 15 عاما والمشدد 10 سنوات و3 سنوات والبراءة لآخرين بالقضية.



ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.



كما أسندت النيابة للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم "طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة".

المصدر: "الدستور"