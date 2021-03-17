مراسل RT: أنباء عن إسقاط مسيّرة إسرائيلية في غزة

أفاد مراسل RT بورود أنباء عن إسقاط "حماس" طائرة مسيّرة تتبع للجيش الإسرائيلي شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الفصائل الفلسطينية في القطاع أعلنت إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي بعد دخولها أجواء القطاع.

وأفادت مصادر محلية في القطاع "بأن عناصر المقاومة تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" شرقي المحافظة الوسطى بعد دخولها أجواء غزة".

يشار إلى أن تلك الطائرات تعد عاملا هاما للقوات الإسرائيلية في جمع المعلومات عن أماكن وعناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتتبع تحركاتها.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية