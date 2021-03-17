دبلوماسي فرنسي يرجح زيادة الضغوط على الساسة اللبنانيين عبر "العقوبات" لحثهم على تشكيل حكومة

أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أن على الأوروبيين والأميركيين زيادة الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أنه قد يتم ذلك أيضا من خلال عقوبات.

وقال المصدر للصحافيين: "يجب زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين (في لبنان)..سيكون هذا عمل الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "لن نتحرك بمفردنا، بل مع شركائنا الأوروبيين والأمريكيين".

ولفت إلى أن "هذا العمل (ممارسة الضغوط) سيحصل بطريقة أسهل بكثير مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حين أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان يعتبر لبنان مجرد عامل لتغيير معادلة القوى مع إيران".

وأشار إلى أنه "في هذه الأجواء ستطرح على الطاولة مسألة العقوبات التي ستفرض على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون أي تقدم سياسي".

وأوضح المصدر أن مسألة العقوبات لم تكن الأولوية في أغسطس وسبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة".

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وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، دعا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للتنحي عن تأليف الحكومة في حال وجد نفسه عاجزا عن ذلك، وأن يفسح المجال أمام الآخرين القادرين.

المصدر: "أ ف ب" + RT