محكمة جزائرية تصدر أمرا باعتقال 9 مسؤولين سابقين

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يوم الأربعاء أن القضاء أمر باعتقال الرئيس السابق للديوان المهني للحبوب، و8 من المسؤولين الإقليميين في قضايا فساد.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر قضائي إن عبد الرحمن بو شهدة والمسؤولين الثمانية مثلوا أمام المحكمة في ولاية قالمة يوم الثلاثاء.

وأضافت أنهم متهمون بتبديد الأموال العامة وإساءة استخدام السلطة ومنح مزايا دون وجه حق.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول القضية.

المصدر: رويترز