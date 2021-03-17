مسقط تعلق استقبال رحلات الركاب المباشرة من بريطانيا

ذكرت وسائل إعلام عمانية يوم الأربعاء أن مسقط ستعلق استقبال الرحلات الجوية المباشرة من بريطانيا ودخول الأجانب ممن زاروا المملكة المتحدة في الأسبوعين الماضيين، اعتبارا من 19 مارس.

وقررت السلطات ذلك في إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا وقالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا إنها ستمنع استقبال جميع الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة باستثناء رحلات الشحن.

كما قررت حظر دخول القادمين من المملكة المتحدة أو العابرين لأراضيها خلال الـ14 يوما الماضية، إلى أراضي السلطنة ابتداء من الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة 19 مارس 2021 حتى إشعار آخر، واستثنت من القرار مواطني السلطنة.

المصدر: وكالات