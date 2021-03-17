التحالف العربي يحبط هجوما بطائرة مفخخة استهدف السعودية

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أعلن التحالف العربي في اليمن عن إحباط هجوم بطائرة بدون طيار مفخخة تجاه السعودية من عمران اليمنية.

وأضاف التحالف أنه تم تدمير الطائرة واستهداف العناصر المسلحة المشغلة لها في مديرية عمران.

وأكد التحالف أنه يتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية.

وشدد على أن العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المصدر: الإخبارية السعودية