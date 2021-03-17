لبنان يتريث في شراء لقاح "أسترازينيكا"

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن لبنان يتريث قبل اتخاذ القرار في شأن لقاح "أسترازينيكا"، في انتظار ما ستحسمه المرجعيات العالمية الصحية.

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وأكد حسن أن "الوزارة لا تأخذ أي إجراء متسرع يعرض صحة المواطن للخطر، خصوصا أنها تستورد اللقاح عبر منصة كوفاكس".

وأضاف: "كنا في انتظار وصول الشحنة الأولى من أسترازينيكا إلى لبنان في منتصف مارس، لكن الشركة المعنية التي تحترم منتجها أرجأت التسليم ما يؤكد أن الموضوع ليس تجاريا حتى من المصدر".

وتابع أن "القطاع الخاص يسعى لتأمين اللقاحين الروسي والصيني للمبادرات الخاصة، والوزارة لا تمنع بل تشجع شركات القطاع الخاص وأعطت إجازة للتفاوض لأكثر من ثلاثين شركة صيدلانية ومستودع دواء، على أن يتم تأمين اللقاح للمواطنين مجانا في مواجهة الجائحة".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان، إلى 423,433 فيما وصل عدد الوفيات إلى 5,474، وفق ما أفاد موقع "وورلدميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم.

المصدر: لبنان 24