اشتية يعلن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاحات كورونا إلى الأراضي الفلسطينية

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، أن الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ستصل إلى الضفة الغربية خلال أقل من أسبوع.

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وقال اشتية، في مقابلة بثتها فضائية "عودة"، مساء الثلاثاء: "فعلنا جميع القنوات للحصول على اللقاح في أسرع وقت، وحققنا اختراقا كبيرا في ذلك".

وعن الحالة الوبائية، ذكر اشتية أن "نسبة الإشغال في معظم المستشفيات وصلت إلى 100%".

وأضاف أنه "ستكون لدينا دفعة أولى من اللقاحات خلال أقل من أسبوع، سيصار إثرها إلى إطلاق حملة تطعيم شفافة تعطي الأولوية لكبار السن، ومرضى السرطان، والكلى، وكل من هو عرضة لإصابة قد تسبب مضاعفات، وسنتعامل بشفافية كاملة، واحترام الأولويات".

وأوضح اشتية أن "هناك مصدرين للقاحات المنتظر وصولها إلى فلسطين، أحدهما تبرعات عبر الآلية الدولية "كوفاكس" التي تديرها منظمة الصحة العالمية، والثاني لقاحات تم التعاقد عليها مع الشركات المنتجة"، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية رصدت 32 مليون دولار لشراء اللقاحات، جزء منها من الاتحاد الأوروبي والمتبقي من الخزينة".

وكشف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن التأخر في وصول اللقاحات سببه "تلكؤ الشركات المنتجة، حيث تشهد اللقاحات طلبا كبيرا من جميع الدول".

المصدر: عرب 48