 
مباشر

حماس: عودة أنصار دحلان إلى غزة جاء تنفيذا لنتائج المصالحة

أخبار العالم العربي

حماس: عودة أنصار دحلان إلى غزة جاء تنفيذا لنتائج المصالحة
AFP Fadel SENNA
القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية أسامة حمدان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzep

أعلن القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية أسامة حمدان، أن عودة أنصار القيادي الفلسطيني المنشق عن حركة "فتح" محمد دحلان إلى غزة جاء تنفيذا لنتائج المصالحة المجتمعية.

وأضاف حمدان في تصريح له، أن "أنصار دحلان مرحب بهم إذا كانت عودتهم ليكونوا فاعلين وطنيا وإيجابيا، لكن إذا عادوا لتنفيذ أجندات خارجية فلا حماس ولا غيرها يقبل بذلك".

وكانت القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات العامة وقعت في العاصمة المصرية القاهرة على ميثاق شرف يضمن نجاح وسير العملية الانتخابية دون أي عوائق.

إقرأ المزيد
الأحزاب والفصائل الفلسطينية توقع على ميثاق شرف يضمن العملية الانتخابية
الأحزاب والفصائل الفلسطينية توقع على ميثاق شرف يضمن العملية الانتخابية

سائد السويركي

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا