حماس: عودة أنصار دحلان إلى غزة جاء تنفيذا لنتائج المصالحة

أعلن القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية أسامة حمدان، أن عودة أنصار القيادي الفلسطيني المنشق عن حركة "فتح" محمد دحلان إلى غزة جاء تنفيذا لنتائج المصالحة المجتمعية.

وأضاف حمدان في تصريح له، أن "أنصار دحلان مرحب بهم إذا كانت عودتهم ليكونوا فاعلين وطنيا وإيجابيا، لكن إذا عادوا لتنفيذ أجندات خارجية فلا حماس ولا غيرها يقبل بذلك".

وكانت القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات العامة وقعت في العاصمة المصرية القاهرة على ميثاق شرف يضمن نجاح وسير العملية الانتخابية دون أي عوائق.

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سائد السويركي

المصدر: RT