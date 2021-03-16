الإمارات.. 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح في رمضان وغلق مصليات النساء

أعلنت الإمارات تحقيق إنجاز جديد بتطعيم نسبة 52.6% المستهدفة من السكان، معلنة عن أبرز الإجراءات الاحترازية الخاصة بشهر رمضان المقبل بسبب جائحة "كوفيد - 19".

وتضمنت الإجراءات، "منع إقامة أي موائد إفطار في المساجد، وتحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن 30 دقيقة، مع استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية".

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس إن "حملة التطعيم في الإمارات تمكنت من الوصول إلى هدفها، الذي أعلنت عنه مؤخرا بتطعيم 52.46% من إجمالي السكان، وكذلك تقديم اللقاح لـ70.21% من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأضاف: "نقترب من تقديم ما يقارب 7 ملايين جرعة لقاح ضمن أكثر من 205 مركز طبي في مناطق الدولة المختلفة، في خطوة إيجابية تضع الإمارات في مقدمة الدول في نسبة التطعيم".

من جانبه أعلن، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات سيف الظاهري، أبرز الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان المقبل، قائلا: "حرصا على صحة وسلامة المجتمع، ننصح الجميع بتجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية، وتجنب توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط، والتي تسكن في المنزل ذاته تناول الوجبات الجماعية".

وأشار إلى عدم السماح بنصب خيام الإفطار العائلي أو المؤسسي أو في مكان عام لتناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية، والتبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونيا، لافتا إلى منع المطاعم توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهتها.

وتابع: "في ما يخص صلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، سيتم إجراء تقييم مستمر للوضع الوبائي في الدولة، وتحديث الإجراءات تزامنا مع المستجدات".

وأكد على ضرورة أن "يتجنب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التجمعات من أي نوع، حرصا على سلامتهم".

المصدر: "الإمارات اليوم"