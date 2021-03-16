الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو لتدخل دولي لوقف مجزرة إسرائيل في الشيخ جراح

طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس المنظمات والهيئات الدولية وجامعة الدول العربية، "بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف المجزرة بحق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس".

وقالت الهيئة إن "هذه الخطوة الإسرائيلية تستهدف أكثر من 500 مواطن، يقطنون في 28 منزلا، وهم مهددون بالطرد والإخلاء لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية".

ودعت إلى "الإسراع في هذا التدخل القانوني الإنساني، لا سيما في ظل العديد من القرارات التي تصدر تباعا عن محاكم إسرائيلية بإخلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم بالشيخ جراح وسلوان، والتي تهدد عشرات العائلات الفلسطينية".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوة الإسرائيلية الوحشية تأتي في سياق الاستهداف الذي يطال العاصمة المحتلة بالهدم والحفريات وعمليات الإخلاء وفرض الضرائب، في سعي إسرائيلي متواصل منذ سنوات لاقتلاع الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة".

وشددت على أن "ما تقوم به دولة الاحتلال من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني".

المصدر: "بترا"