تدشين نصب تذكاري لكمال جنبلاط شمالي إسرائيل

شهدت قرية حرفيش في الجليل شمالي إسرائيل تدشين نصب تذكاري لمؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني كمال جنبلاط، وذلك بمناسبة الذكرى الـ44 لاغتياله، والتي تصادف اليوم الثلاثاء.

وحضر حفل التدشين الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، ونائب الوزير في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية فطين ملا والنائب جابر عساقله ورئيس المجلس المحلي لقرية حرفيش الشيخ رفيق مرعي ورؤساء سلطات محليه درزية آخرون.

ونصب تمثال جنبلاط في ساحة المجلس المحلي بمحاذاة الشارع الرئيسي قرب مدخل القريه، وهو من عمل الفنان التشكيلي حكمت خريس.

وكتب أحد زعماء الطائفة الدرزية في لبنان الشيخ سامي أبي المنى عبر "تويتر" أن إزاحة الستار عن تمثال كمال جنبلاط في حرفيش "إشارة معبرة عن عمق الرابط الروحي بين الموحدين وعن عمق العلاقة بين جيل كمال جنبلاط وقضية فلسطين، وتأكيد لأن كمال جنبلاط تجاوز موقعه كقائد لبناني ليكون أوسع مدى بدوره العربي والإنساني".

إزاحة الستار عن تمثال كمال جنبلاط في بلدة حرفيش في الجليل الأعلى برعاية فضيلة الشيخ موفق طريف إشارة معبرة عن عمق الرابط الروحي ببن الموحدين وعن عمق العلاقة بين جبل كمال جنبلاط وقضية فلسطين، وتأكيد بأن كمال جنبلاط تجاوز موقعه كقائد لبناني ليكون أوسع مدى بدوره العربي والإنساني. pic.twitter.com/dHWtwUksNF — Sami Abil Mona (@samirfan_am) March 16, 2021

المصدر: "مكان" + RT