"معا لعهد جديد" يسحب أوراق ترشحه لانتخابات الكنيست وانضمامه للقائمة المشتركة

أعلن رئيس حزب "معا لعهد جديد" محمد دراوشة سحب أوراق قائمته من انتخابات الكنيست الـ24، وانضمام حزبه للقائمة المشتركة ودعمها والتصويت لها.

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وأضاف دراوشة في مؤتمر صحفي أن "القرار يأتي من منطلق المسؤولية والحرص على مصلحة وإرادة الشعب".

وأشار إلى أن "حزب معا لم ينسحب من الانتخابات بل سحب أوراق ترشيحه من انتخابات الكنيست الـ24، وانضم الحزب للقائمة المشتركة بموجب اتفاقية تم توقيعها بين الطرفين ليكون مركبا رابعا وفاعلا في المشتركة".

ورحبت قيادة القائمة المشتركة بانضمام حزب "معا"، مؤكدة أن "وحدة شعبنا مهمة جدا في هذه المرحلة".

وتحدث عدد من نواب المشتركة وقيادة حزب "معا" في المؤتمر، مشددين على "أهمية الوحدة وأهمية دخول معا في المشتركة".

المصدر: "عرب 48"