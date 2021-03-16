"سانا": ضحايا من الجيش السوري بهجوم إرهابي بريف درعا

من أمام الإسعاف في مشفى درعا ـ عن صفحة "مدينة درعا"

ذكرت وكالة "سانا" أن عددا من أفراد الجيش السوري وقعوا ضحايا هجوم نفذته مجموعة إرهابية على حافلة كانت تقلهم بريف درعا الغربي.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة درعا أن عددا من الجنود قتلوا وجرح آخرون في الهجوم الذي وقع بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي، وأنه تم نقل الجرحى إلى مشفى درعا الوطني.

وذكرت صفحات إخبارية من درعا أن الريف الغربي للمحافظة شهد هدوءا حذرا، وانتشارا أمنيا مكثفا.

وقالت صفحة "درعا 24" إن قوات من الجيش السوري اشتبكت مع مجموعة مسلحة، وأن الاشتباك بدأ "بعد تحرك رتل عسكري من بناء الري الذي تتمركز فيه قوات عسكرية تابعة للفرقة الرابعة، ودار الاشتباك بين هذا الرتل ومسلحين مجهولين، ومع اشتداد الاشتباكات تحركت قوات عسكرية أخرى".

المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أنه وثق مقتل 12 عسكريا من قوات الفرقة الرابعة والأمن، وأوضح أن ذلك جاء في "كمين لمسلحين يتبعون للقيادي السابق في صفوف الفصائل أبو طارق الصبيحي في محيط بلدة المزيريب"

وذكرت صفحة "مدينة درعا" أن عدد الجنود الذين قتلوا في الهجوم ارتفع إلى 21.

المصدر: وكالات ووسائل إعلام سورية