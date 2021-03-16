البنك الدولي يرصد 100 مليون دولار إضافية لدعم حملة التلقيح ضد كورونا في تونس

كشف نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، عن رصد البنك لـ 100 مليون دولار إضافية، لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في تونس.

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وفي جلسة عمل انعقدت عن بعد، جمعته برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أفاد فريد بلحاج بأن هذه الاعتمادات تضاف إلى مبلغ 300 مليون دولار، كان قد أقرها البنك كمساعدة لمليون عائلة تونسية.

المصدر: "موزاييك إف إم"