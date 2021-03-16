السيسي يصدر قرارا بمنح معاشات استثنائية لـ9 مجندين ورقيب في الجيش المصري

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نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

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وشمل القرار وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية 9 مجندين ورقيبا بالجيش المصري، حيث وصل إجمالي المعاشات الممنوحة للمجندين 8100 جنيه، بمقدرا 900 جنيه لكل فرد منهم.

كما سيتم منح المستحقين عن الرقيت 900 جنيه شهريا، وذلك لوفاته وفقا لما ذكرته الجريدة.

المصدر: RT