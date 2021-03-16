بيسكوف يتحدث عن التعاون الروسي التركي بشأن سوريا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه توجد خلافات بين روسيا وتركيا حول سوريا، لكن تعاون الدولتين مستمر، رغم أن الوضع لا يزال معقدا في المناطق التي يجري فيها التعاون.

ووفقا لممثل الكرملين، يواصل الجيش الروسي التعاون الوثيق، مع الجيش التركي في سوريا، على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف بيسكوف: "لا يزال الوضع في المناطق التي يتم فيها التعاون صعبا للغاية، ولا تزال العناصر الإرهابية موجودة، مما يحول دون تطبيع الوضع، لكن مع ذلك يبقى التعاون مستمرا، رغم وجود خلافات حول سوريا".

المصدر: نوفوستي